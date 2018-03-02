رصدت الفرق الرقابية ببلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة، اليوم (الجمعة)، مطبخاً عشوائياً يديره مجموعة من الوافدين من جنسيات مختلفة، حيث استغلوا موقعاً داخل عمارة سكنية في حي أجياد بئر بليلة، وأقاموا فيه مطبخاً يمارسون فيه الطبخ والذبح دون تراخيص نظامية.أوضح ذلك رئيس بلدية أجياد الفرعيه المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، وأشار إلى أن البلدية شكلت فريقاً من إدارة الخدمات وقسم مراقبة المواد الغذائية وقسم الصحة العامة وقسم الأسواق والمشرفين الميدانين، للقيام بجولات ميدانية مستمرة على المنطقة، وقد رصدوا الموقع المخالف أثناء تلك الجولات، حيث اتضح بأنه غير مؤهل، ولا تتوفر به الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة الى أنه غير مرخص نظامياً من الجهات المعنية.وتم على الفور إغلاق الموقع ومصادرة وإتلاف أكثر من 500 كيلو من اللحوم الحمراء والبيضاء سيئة الحفظ والتخزين ومجهولة المصدر، إضافة إلى مصادرة كمية كبيرة من الخضروات والمواد الغذائية المتنوعة، ومصادرة أكثر من 150 قطعة متنوعة من أدوات ومعدات الطبخ.وأكد رئيس البلدية، أن الفرق الرقابية تبذل جهود كبيرة خلال هذه الأيام في كامل نطاق المنطقة، لمتابعة مثل هذه الظواهر والقضاء عليها، ومتابعة ومنع الأماكن العشوائية غير المرخصة، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وزوار بيت الله الحرام.