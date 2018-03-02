تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الخميس)، الأمراء وكبار المسؤولين، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.وأدى القسم نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وعضو مجلس الشورى الدكتور يوسف بن طراد السعدون، والأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، قائلين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل».حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري.من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي، في ضحايا تصادم قطارين في محافظة البحيرة.وقال الملك: «علمنا بنبأ حادثة تصادم قطارين في محافظة البحيرة، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».كما بعث الملك سلمان، برقية عزاء ومواساة لأخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح.وقال خادم الحرمين الشريفين: «علمنا بنبأ وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح - رحمها الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة وللشعب الكويتي الشقيق، بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».