عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا تصادم قطارين في محافظة البحيرة.وقال ولي العهد في برقية العزاء التي بعثها للسيسي «تلقيت نبأ حادثة تصادم قطارين في محافظة البحيرة، وما نتجت عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».وبعث الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح.وأعرب عن أصدق المواساة لهما بعد تلقيه نبأ وفاة الشيخة الجازي، وبعث لهما ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.الأمير محمد بن سلمان