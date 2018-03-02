وفي هذا الإطار تنسجم الأوامر الملكية الأخيرة مع النمط المتسارع في التحولات والإصلاحات التي تشهدها المملكة أخيراً لخلق التغييرات المطلوبة وفقاً لإستراتيجية رؤية 2030، والتي تحدث عن سرعة وتيرتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه الصحفي أمس الأول مع ديفيد أغناتيوس عبر صحيفة «الواشنطن بوست»، قائلاً «أن وتيرة التغيير وسرعتها ضروريان للنجاح»، وأن الهدف من القرارات الملكية الأخيرة هو الحصول على إنتاجية أفضل وتوظيف أشخاص يمتلكون طموحاً لا محدوداً لتحقيق أهدافاً عصرية، ليؤكد «عراب الرؤية» مدى حرص واهتمام القيادة في تطبيق رؤيتها وإستراتيجيتها نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
رأي عكاظ
السعودية «الجديدة» «المتجددة»
الجمعة / 14 / جمادى الآخرة / 1439 هـ
الجمعة 2 مارس 2018 03:00
وفي هذا الإطار تنسجم الأوامر الملكية الأخيرة مع النمط المتسارع في التحولات والإصلاحات التي تشهدها المملكة أخيراً لخلق التغييرات المطلوبة وفقاً لإستراتيجية رؤية 2030، والتي تحدث عن سرعة وتيرتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه الصحفي أمس الأول مع ديفيد أغناتيوس عبر صحيفة «الواشنطن بوست»، قائلاً «أن وتيرة التغيير وسرعتها ضروريان للنجاح»، وأن الهدف من القرارات الملكية الأخيرة هو الحصول على إنتاجية أفضل وتوظيف أشخاص يمتلكون طموحاً لا محدوداً لتحقيق أهدافاً عصرية، ليؤكد «عراب الرؤية» مدى حرص واهتمام القيادة في تطبيق رؤيتها وإستراتيجيتها نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.