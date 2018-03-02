جاء حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لصحيفة الواشنطن بوست ليؤكد رسوخ جذور المملكة في مهد الحضارات الأولى في الجزيرة العربية، وأهليتها لتخرج مسؤولاً نوعياً غير مسبوق على مستوى تفكيره وآلياته وتطلعاته، مؤمناً بما تمثله بلاده من مركزية خالدة في التاريخ ومحورية رئيسة في الجغرافيا.شهدت المملكة نقلتين نوعيتين؛ إحداهما عام 1932 على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، إذ في غضون عقود قليلة تحولت المملكة من بلد صحراوي إلى دولة حديثة متقدمة، وكيان فاعل على الساحة الدولية، وانتقل الشعب السعودي من كفوف الهلع والجوع والتشرذم إلى حضن الأمن والرفاه واستقرار النفوس والأجساد.وتأتي النقلة النوعية الثانية على يد قائد مجدد، درس القانون، وأتقن مهارة الترافع أمام محكمة الواقع ليعتمد نهج التخطيط الإنمائي بدءاً من جمع المعلومات الكافية لاكتمال الرؤية، ومروراً بتصحيح الواقع المغلوط، وليس انتهاءً برسم سياسات وبرامج اجتماعية واقتصادية لإعادة تأهيل مؤسسات الدولة والقطاع العام، وتفعيل الدور الدلالي للقطاع الخاص.لم يكن ولي العهد تقليدياً كونه يعلم أن التقليدية تعني التخوف من التحديث، والتردد في الإصلاح، فتبنى التجديد قولاً وفعلاً، ولعل أبرز ما لفت انتباه المراقبين إلى مشروعه أنه وضع المواطن نصب عينيه، وردد كثيراً «المواطن أولاً»، وتجلى هذا المبدأ المسؤول والأخلاقي في أنه لا أحد فوق القانون، وأن النظام يطبق على الأمير وعلى المدير، والكبير والصغير، والعدل أساس الملك الصالح، إضافة إلى اشتغاله بوعي تام على النقلة الاستثمارية والجراحة العاجلة للخطط التنموية السابقة المحتفظة بصورتها حبراً على ورق، فأعلى شأن أهدافه انطلاقاً من رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتنوع القاعدة الاقتصادية وتعزيز العائدات غير النفطية وتأصيل التنمية الإقليمية المتوازنة والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وتمكين التنافسية وتنمية الموارد البشرية وتوظيفها توظيفاً مثمراً واستدامة الموارد الطبيعية.وفي حديثه إلى صحيفة الواشنطن بوست، اختصر ولي العهد عمل عامه الأول عراباً للتحولات في ساعة، بلغة مفهومة للداخل والخارج، ويؤكد رئيس اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الدكتور فائز الشهري أن مقابلة ولي العهد تترجم عملياً نتائج ما تم تنفيذه على أرض الواقع، وتعطي صورة عن تسارع عجلة التنمية في أقل من عام من خلال مشاريع كبرى يمثلها «نيوم»، وإعلان مناطق تنمية جديدة ومتجددة، وتطوير المؤسسة العسكرية بشقيها الأمن والجيش، مشيراً إلى أن مهارة ولي العهد تتجلى في أنه أخذ في الاعتبار جميع مكونات المجتمع السعودي، بدءاً من الإنسان الرجل والمرأة والشباب، وكبار السن، والإدارات من خلال هيكلة الكيان وترميم المترهل، إضافة إلى هيكلة سوق العمل، ورفع كفاءة الاقتصاد، لافتاً إلى أن المنجز الأكبر تمثل في الشفافية ومواجهة الفساد بكل جسارة ودون مراعاة أي مشاعر على حساب الوطن، وعدّ الشهري رسالة ولي العهد تاريخية للداخل والخارج، خصوصاً المواطن السعودي باعتباره شريكاً في التحول ومقصداً للمخرجات.