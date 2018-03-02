أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وقبل سموه الدعوة، ونحن الآن نعمل مع الجانب الأمريكي على تحديد التفاصيل التي ستعلن في وقت لاحق.جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره وزير خارجية جمهورية كوستاريكا مانويل غونزاليس سانز أمس (الخميس) في مقر وزارة الخارجية بالرياض.وحول لقائه نظيره الكوستاريكي قال الجبير: ناقشنا العلاقات الثنائية ونقدر هذه الزيارة، إذ إن العلاقات بين البلدين قوية في كل المجالات، هناك فرص واعدة بين البلدين، والمملكة تقدر مواقف كوستاريكا فيما يتعلق بقضايا المنطقة. من جانبه، قال وزير الخارجية الكوستاريكي شرف لي بأن أزور السعودية، إذ إن هذه زيارة تاريخية كونها الأولى.شهد اللقاء توقيع الوزيرين مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كوستاريكا.من جهة أخرى، استقبل الجبير سفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.