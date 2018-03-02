التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس (الخميس)، مدير قسم الأمم المتحدة بوزارة الخارجية الفرنسية السفير اليكسيس لاميك ومدير مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية باتريس باولي. واطلعهم الدكتور الربيعة على البرامج والأنشطة الإغاثية والإنسانية التي نفذها المركز في 40 دولة حول العالم خصوصا اليمن. وبحث مع المسؤولين الفرنسيين سبل التنسيق المشترك لدعم الفئات الضعيفة والمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم، والعمل على تبادل الخبرات بين المركز وفرنسا في مجال العمل الإنساني والإغاثي. وأوضح الربيعة جهود المملكة الكبيرة لرفع معاناة الشعب اليمني في كل المجالات.الربيعة أثناء اجتماعه بالمسؤولين الفرنسيين.