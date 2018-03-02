حملت وزارة الصحة بشدة على بعض موظفيها في مختلف المديريات بالمناطق لعدم التزامهم بالامتناع عن التدخين ولجوئهم إلى استخدام ما يطلق عليه «الشيشة الإلكترونية» في مخالفة واضحة للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.وأوضحت الوزارة في تعميم عاجل أصدرته إلى كافة المديريات الصحية عن رصدها انتشار الشيشة الإلكترونية في مكاتب بعض الموظفين وعدم التزامهم بالتعاميم المانعة لكافة أشكال وأصناف التدخين وقالت الصحة «مازال منسوبو الوزارة غير متقيدين بالتعاميم الصادرة حول منع التدخين، إذ رصد عدد كبير من منسوبيها وهم يدخنون في الممرات والسلالم والمواقف السفلية للسيارات. كما لوحظ استخدام الشيشة الإلكترونية في الاجتماعات والمكاتب دون مراعاة الأضرار المترتبة على ذلك» وختمت الوزارة تعميمها بالتأكيد بأنه «تم توجيه إدارة الأمن والسلامة بمتابعة الموظفين من خلال الدوريات الراجلة وكاميرات المراقبة ورصد المخالفين وإصدار العقوبات بحقهم».