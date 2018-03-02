أكد مدير عام المراقبة والالتزام البيئي بالهيئة العامة للأرصاد المهندس سليمان السنقوف أن الحملة الوطنية للمسح البيئي للساحل الغربي بالمملكة التي تنطلق الأحد في واجهة جدة البحرية تأتي بناء على الأمر القاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، وتستهدف مسحاً برياً شاملاً لبيئات الساحل الغربي الممتد شمالاً من الحدود السعودية الأردنية إلى الحدود السعودية اليمنية جنوباً، من خلال الاستعانة بفريق عمل من الكوادر السعودية الشابة في الهيئة التي تم إعدادها وتجهيزها بأحدث الأساليب العلمية لمزاولة هذه المهمة.وأوضح أن فريق التفتيش البيئي للحملة تم تزويده بآلية عمل للمسح البيئي إلكترونياً باستخدام تطبيقات بيئية حديثة أعدت خصيصاً لهذه المهمة وسيتم أيضاً مسح بيئات الأودية ومجاري السيول التي قد تكون متأثرة ببعض نقاط تصريف للمياه غير المعالجة ومعرفة مصادرها.وأشار المهندس السنقوف إلى أن الحملة ستقف على الوضع البيئي ومعرفة جميع مصادر تصريف المياه غير المعالجة إلى مياه البحر الأحمر، وحصر عددها ونوعها ومصادرها، كما سيتم تحديد مواقع أكثر المناطق تأثراً بيئياً نتيجة تصريف هذه المياه غير المعالجة وفقاً للطرق العلمية المعتمدة والتزاماً بالمقاييس البيئية الصادرة عن الهيئة والمعمول بها.وأفاد مدير عام المراقبة والالتزام البيئي بالهيئة أنه سيتم خلال عمليات المسح رصد جميع المخالفات البيئية القائمة وفقاً للنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيق آلية الغرامات، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ حملة بيئية أخرى بعد هذه الحملة ستكون مخصصة للساحل الشرقي من المملكة.