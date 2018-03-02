‏أقرت وزارة التعليم نقل اختبارات الجانب التحريري للمواد ذات الجانبين إلى أسبوعي الاختبارات وتوزيع خطط المنهج في جميع المواد إلى نهاية الأسابيع الدراسية المحددة في التقويم الدراسي لكل عام وتعديل ما يلزم في نظام نور وفي دليل ونظم إجراءات الاختبارات.جاء ذلك في تعميم وجهه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي لجميع إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات السعودية، أكد فيه أن ذلك يأتي استمرارا لتطوير نظم وإجراءات الاختبارات وتحريرها بما يسهم في تحسين الأداء وعمليات التقويم، وبناءً على دراسة المختصين في إدارتي القبول والاختبارات والإشراف التربوي.