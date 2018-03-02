تطلق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يوم (الأحد) القادم دورة التعريف بالقيادة وصيانة السيارات للفتيات ضمن برنامج «أتقن» في مرحلته الثالثة وتستهدف الدورة أربع مدن في كليات البنات بالرياض وجدة والأحساء والخبر وتقدمها خبيرات من عدة دول، المدربة جينيت هيويت من جنوب أفريقيا للطالبات في كلية التقنية بالرياض، سونانيا مان من بريطانيا تتولى تقديم الدورة في تقنية البنات في جدة، والمدربة هوب اقيلوار من الولايات المتحدة لطالبات التقنية في الخبر وسونيا باردلي من كندا لطالبات الأحساء وتستعرض الدورات شروحا ومعاني اللوحات الإرشادية عن السرعة ومواجهة الضباب والتقاطعات المفاجئة والمنحنيات في الطرق، إضافة إلى معاني الإضاءات في السيارات ودلالاتها مثل نفاد الوقود، وإشارة تغيير الزيوت المستخدمة، وتحذيرات تعطل الإطارات والمحرك إلى جانب تدريبات في الصيانة الدورية للسيارات وتحديد مشاكل الإطارات وطريقة تغييرها،إضافة إلى الصحة والسلامة أثناء القيادة والتعامل مع الأعطال.يشار إلى أن المتقدمين للبرنامج في مرحلته الثالثة بلغ أكثر من 15507 متقدمين ومتقدمة، منهم 10885 من الرجال بنسبة 70%، فيما تقدم 4622 من البنات بنسبة 30% من المتقدمين، وحظيت دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني بـ 3256 متقدما من الجنسين كأكثر دورة، فيما حلت دورة مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية في المركز الثاني بـ 2086من المتدربين، و تقدم 173 متدربة في دورة التعريف بقيادة وصيانة السيارات للنساء، وتصدرت منطقة مكة أعداد المتقدمين بـ 3382 متقدما ومتقدمة، تلتها الرياض بـ2904 متقدمين ومتقدمة.يذكر أن المؤسسة أعلنت إطلاقها لدورات برنامج أتقن المرحلة الثالثة والتي تستمر لمدة 4 أسابيع، إذ تتضمن المرحلة 11 دورة تأهيلية منها 4 دورات للجنسين، و4 دورات للرجال، و3 دورات للنساء، وستُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات.