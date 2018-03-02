اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى البرنامج الزمني لإطلاق الدفعة الـ 13 من برنامج الابتعاث الخارجي (مسار وظيفتك وبعثتك) وسيبدأ قبول الطلبات في العاشر من شوال. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البعثات المكلف الدكتور جاسر الحربش أن الوكالة ستعلن الشروط، والمتطلبات، والتخصصات المتاحة على صفحة البرنامج. مشيرا إلى أنه خلال هذا العام سيتم إطلاق مسارات إضافية يتاح فيها التقديم طوال العام ومنها مسار ابتعاث المتميزين لنخبة الجامعات، المنح الدولية، المؤسسات الاجتماعية والمسار الطبي.واشترطت الوزارة في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية لائقا طبياً، ألا يكون موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص وأن تكون وثائق المتقدم مكتملةً أثناء التسجيل، إنهاء تدريب سنة الامتياز، والحصول على شهادتها في التخصصات التي تتطلب ذلك، و أن يكون العمر وفق المحدد في الشروط الخاصة بكل مرحلة دراسية.كما اشترط على المعدل في الوثيقة والاختبارات الأخرى وفق المحدد في الشروط الخاصة بكل مرحلة دراسية، وألا يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل المرحلة التي سيتقدم عليها من داخل المملكة، أو خارجها، أو سبق أن صدر له قرار ابتعاث على المرحلة نفسها، أما عام التخرج فاشترط فيه وفق المحدد في الشروط الخاصة بكل مرحلة، كما اشترط موافقة ولي أمر الطالبة على ابتعاثها، ووجود المحرم الذي يرافقها حتى انتهاء بعثتها واستيفاء الشروط الخاصة للجهات المستفيدة، بما في ذلك الاختبارات العلمية، والمهنية، والمقابلات الشخصية، والمفاضلات الأكاديمية.