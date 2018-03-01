دشنت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة الشايع برنامج إنجاز السعودية مبادرة «كيف أكون قائداً في مجتمعي» للمرحلة المتوسطة في مدرسة الأولى المتوسطة والسابعة الثانوية بالطوير.

وثمنت الشايع الجهود الحثيثة من إدارة التوجيه والإرشاد «بنات» في تنفيذ المبادرات النوعية، والتي فيها شراكة وتعاون فيما بين وزارة التعليم وبين الوزارات الأخرى والشركات الوطنية والعالمية التي لها إسهامات مؤثرة على المجتمع.

وقالت في كلمتها للطالبات: «إن المبادرة تساعد على تطوير المعرفة والمهارات والمواهب لديهن ومنها الفاعلية في تواصلهن مع الآخرين وتحمل المسؤولية عند التعامل مع المجتمع».

من جهتها، أوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد صباح الفارس أن برنامج إنجاز مبادرة وطنية هادفة يقدم برامج للشباب من الفئة العمرية (10-24 سنة)، متخصصة بتعليم مهارات القيادة وتعزيز إطلاق و إدارة الأعمال الخاصة والإرتقاء بالمهارات الاقتصادية والعملية، ويتم الاستعانة بمتطوعات من القطاع الخاص، تم تهيئتهن من قبل لسوق العمل وقيادة أعمالهن، ووفقن بذلك لتقديم خبراتهن المهنية لطالباتهن.

بدورها، قالت منسقة البرنامج مشرفة التوجيه والإرشاد هلا الغدير: «إن برنامج إنجاز السعودية يحتوي على مبادرات عدة، منها: مبادرة سفير، مبادرة مرشدي مدربي، كيف أكون قائداً».

وأشارت إلى أن كل مبادرة تنفذ على 10 مدارس من كل مرحلة تعليمية، بهدف تمكين الشباب السعودي من مستقبل اقتصادي أفضل.