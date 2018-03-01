فتحت وزارة التعليم برنامج الاستعداد للعام الدراسي القادم 1439-1440هـ على موقع الأمانة العامة لإدارات التعليم.وأكدت الوزارة على ضرورة إدخال القيم ومتابعة تحديثها باستمرار من قِبل الإدارات والأقسام في إدارت التعليم، وفي حال وجود استفسارات أو تحديات وصعوبات تخص الاستعداد يتم مخاطبة القطاع المختص بالوزارة مباشرة.وأشارت إلى أنه تم حذف إدخال التحديات من قِبل الإدارات والأقسام، وسيتم إدراجها خلال هذا الأسبوع في حساب أمين الإدارة ومنسق الاستعداد، لإدخال التحديات والصعوبات التي تواجه إدارة التعليم وخارجه عن صلاحية قطاعات الوزارة، وتم إضافة صفحة في حساب مدير التعليم لاعتماد نتائج الاستعداد في إدارة التعليم وفق التالي:خلال الشهرين القادمين كل أسبوعين نهاية دوام يوم الخميس اعتباراً من هذا الأسبوع.وبعد الشهرين يتم الاعتماد بشكل أسبوعي كل خميس.والموقع متاح للرصد طوال الأيام، وفي حال تحديث القيم بعد اعتماد مدير التعليم، تظهر في الاعتماد الذي يليه.