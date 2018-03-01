دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع توزيع المساعدات الغذائية للمحتاجين في محافظة حضرموت ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.ويشمل المشروع توزيع 5500 سلة غذائية و4000 كرتون تمر، تستهدف عدداً من شرائح المجتمع في حضرموت الساحل كالنازحين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر الشهداء والجرحى، إضافة إلى الطلاب والأسر المحتاجة.وقال محافظ حضرموت فرج البحسني : إن المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً وقفوا إلى جانب اليمن في هذه المحنة الإنسانية الكبيرة.وأشار البحسني إلى أن خير المملكة ممتد على طول حضرموت والشواهد على ذلك كثيرة، في مقدمتها المدارس والمراكز الصحية التي شيدت بدعم المملكة، مشيداً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة.