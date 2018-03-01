أزالت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة عدد من الحظائر والشبوك المخالفة على طريق (مكة المكرمة – جدة القديم) ومنطقة أم الجود، والتي كانت تشكل مصدرًا للتلوث البيئي والبصري وخدشًا للمنظر العام.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعيه المهندس خالد سندي أن البلدية حريصة على إزالة هذه المخالفات أولًا بأول ومن خلال التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدًا بعدم التهاون مع تواجد تلك الإحداثيات والحظائر العشوائية وأنه سيتم متابعة إزالتها فورًا لتفادي أضرارها البيئية والصحية.

ولفت سندي إلى ان البلدية شكلت فريقًا بمشاركة مدير الإدارة الفنية المهندس نايف الحداد، وبدعم من شرطة البلديات بقيادة الرائد عبدالله الحربي وعدد من الجهات ذات العلاقة، وتم القيام بحملة على الموقع، وإزالة جميع الحظائر والغرف العشوائية والمخيمات والصنادق والشبوك المقامة بطرق غير نظامية.

وقال: "إن البلدية ستتخذ بحق أصحاب هذه المخالفات إجراءات صارمة بعد الإزالة لضمان عدم عودتهم لإحداث هذه العشوائيات على قارعة الطريق وبما يشكل تلوثًا بصريًا وضررًا بالصحة والسلامة العامة.

ونوه بالجهود التي تبذلها فرق المتابعة المشكلة من الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا مواصلة هذه الجهود والمهام على مدار الأيام القادمة، حتى يتم القضاء على المخالفات نهائياً، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل ضررًا على الصحة العامة والإصحاح البيئي.