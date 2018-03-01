ضبطت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة عمالة مجهولة يقومون بالذبح العشوائي خارج المسلخ، وتم ايقافهم ومصادرة عدد من الذبائح النافقه وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

وأكد رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح عراقي أن البلدية تحذر من الذبح العشوائي خارج المسالخ النظامية التي هيأتها الأمانه، حيث شكلت فريقاً رقابياً لمكافحة هذه الظاهرة ومنع الذبح خارج المسالخ النظامية وذلك للمحافظة على الإصحاح البيئي وضمان سلامة اللحوم.

وأوضح أن مراقبي البلدية جاهزون على مدار الساعة للقيام بواجبهم في القضاء على مثل هذه المخالفات وإبعاد كل مايمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وعلى صعيد آخر، شكلت بلدية الشوقية الفرعية فريقًا برآسة رئيس قسم الأسواق محمد العصيمي، وتم الوقوف على المنطقة الصناعية ومجمع الورش في الحسينية للتأكد من إلتزام أصحاب الورش بالاشتراطات التشغيلية والصحية وإغلاق بعض الورش وإشعارهم بمراجعة قسم الأسواق لعدم وجود رخص نظامية.