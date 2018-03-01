أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين ، واستخدام أحدث وسائل التقنية التي تكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة وفق أعلى المعايير الأمنية.جاء ذلك خلال تدشين وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة اليوم ، الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية .وتدعم البطاقة الجديدة اللغتين العربية والإنجليزية وروعي فيها استخدام أفضل التقنيات الحديثة والمواد المقاومة للتلف ، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.و تتميز بطاقة الهوية الجديدة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي ، إلى جانب تميزها بشريحة ذكية " لاتلامسية " متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة، والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر ، وتتيح البطاقة إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.حضر التدشين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني ، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود وعدد من المسؤولين .