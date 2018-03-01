نفذت الشؤون الصحية بمنطقة نجران خلال شهر فبراير ستة برامج توعوية استفاد منها 3558 من منسوبي ومراجعي الإدارات الحكومية ومدارس التعليم والمستشفيات والمراكز التجارية بالمنطقة.

وقالت صحة نجران في بيان صحافي: "إن هذه البرامج تضمنت أهمية الدعم النفسي وقت الأزمات، وزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر بمرض السرطان، والتثقيف الصحي للوقاية من مرض سرطان الطفل من خلال إتباع أسلوب حياة صحي يرتكز على النشاط البدني والتغذية السليمة، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية النظافة الشخصية لمكافحة عدوى المنشآت وأهمية تنظيف الأيدي والتـوعية عن أضـرار التدخين وطرق الوقاية منه، ورفع الوعي الصحي حول سرطان الثدي ومسبباته وكيفية الوقاية منة وأهمية الفحص المبكر.

تأتي هذه البرامج ضمن مبادرات الشراكة المجتمعية الهادفة لتحقيق تنمية صحية شاملة وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع في المجال الصحي.