منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مواطناً وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، لتبرعه بكليته لفتاة يتيمه.وكان محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، قد استقبل اليوم (الخميس) في مكتبه بديوان المحافظة، أحد أبناء محافظة الخرج سعود بن حماد بن وادي العنزي، وسلمه ما منحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، نظراً لما قام به من تبرعه بكليته لفتاة يتيمه بالمنطقة الشرقية، ضارباً بذلك أقوى الأمثلة وأروعها في الإنسانية.