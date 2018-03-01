«المرشد للقانون الدولي».. «الإسلام الديموقراطي المدني».. «الطغيان أم الاستسلام».. «بحث أمريكا عن الهيمنة العالمية».. «الديانات السياسية الجديدة أو تحليل الإرهاب الحديث».. هذه بضع عناوين مما تضمنته مكتبة مؤسس «القاعدة» أسامة بن لادن، التي انتزعها جنود البحرية الأمريكية الذين دهموا مخبأه في أبوت أباد بباكستان واغتالوه في 2 مايو 2011. وقد أتاحت الاستخبارات الأمريكية للجمهور الاطلاع على تلك الكتب، ومعظمها بالإنجليزية وعلى صيغة رقمية (PDF)، وليست ورقية. وذكرت صحيفة «الإندبندنت» أمس أن بن لادن كان يفضل القراءة لمؤلفين وكُتّاب ينتقدون أمريكا، ومنهم نعوم شومسكي.