يواجه 6 من لاعبي فريق الأهلي خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الثالث في مباراة التعاون الليلة على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين. واللاعبون هم: ليوناردو سوزا، محمد بن عمر، محمد العويس، معتز هوساوي، مهند عسيري، ووليد باخشوين، إذ ستكون مباراة الأهلي القادمة أمام القادسية يوم الجمعة الـ9 من شهر مارس الجاري، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن مباريات الجولة 24 في الدوري.هذا ويفتقد أيضا الفريق الأهلاوي للثلاثي سعيد المولد وعلي الزبيدي وكلاديمير دي سوزا الموقوفين بقرارات انضباطية.