لغة الأرقام هي التي تثبت إذا كنت الأفضل أم لا، وقد شهد دوري المحترفين السعودي لهذا العام حالة غريبة للتونسي مهاجم فريق الاتحاد أحمد العكايشي الذي صام عن التهديف في الجولات الأخيرة، بل أضاع فرصا محققة لفريقه.ووفق الأرقام فإن هجوم الاتحاد مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل فيه العميد 57 هدفا كثاني أقوى هجوم في الدوري، لكن في الموسم الحالي يحتل المركز الـ10 في القوة الهجومية برصيد 26 هدفا فقط، وبفارق 31 هدفا. ومع ذلك، فإن الفريق الاتحادي لديه 5 لقاءات متبقية ربما سيزيد هجومه من غلته التهديفية ويعود لسابق عهده في هز الشباك.