يخضع النجم الشبابي هتان باهبري للراحة التامة عقب تعرضه لقطع في رباط مفصل قدمه اليمنى وفق نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها قبل مغادرته معسكر المنتخب السعودي مساء الأحد الماضي. هذا وسينخرط باهبري في برنامج تأهيلي نهاية شهر مارس الجاري. ويسعى اللاعب للتأهيل في أحد المراكز الطبية العالمية بهدف التحضير الجيد للعودة مجددا لقائمة الأخضر السعودي التي ستشارك في مونديال روسيا القادم، إذ منح المدرب بيتزي اللاعب جرعة معنوية قبل مغادرته لمعسكر جدة الذي اختتم أخيرا، مطالبا إياه بعدم اليأس، وأنه سيسعى لاختيار الأجهز والأفضل خلال المرحلة القادمة.ويعتبر الموسم الكروي للاعب هتان باهبري مع الفريق الشبابي انتهى عقب إصابته التي تحتاج لمدة شهر ونصف الشهر ما بين الراحة والعلاج، إذ ستنتهي مباريات الشباب في الدوري السعودي يوم 12 أبريل القادم.