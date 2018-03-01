فاز جناح المملكة المشارك في الدورة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء بجائزة «الرواق سهل الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة»، عن فئة العارضين المؤسساتيين، واستلم الجائزة المكلف بالشؤون الثقافية في الملحقية السعودية بالعاصمة الرباط شايع القحطاني من وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية السيدة بسيمة الحقاوي.تهدف الجائزة إلى تشجيع مختلف المشاركين والقائمين على المعرض الدولي للنشر والكتاب لاتخاذ الخطوات اللازمة لجعل مرافق المعرض ووسائل التواصل مزودة بالمداخل المناسبة للأشخاص في وضعية الإعاقة. ومن جهته، أوضح الملحق الثقافي بسفارة المملكة في الرباط عبدالله الركبان أن الملحقية حرصت على المشاركة بجناح يناسب كافة الزائرين بأوضاعهم المختلفة، وفئاتهم المتعددة، وذلك من خلال مراعاة سهولة الدخول والخروج للجناح، والاطلاع بكل يسر وسهولة على محتوياته، مع توفير كافة وسائل العرض المناسب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة كالمصاحف بلغة برايل للمكفوفين، والبطاقات الممغنطة للقراءة الذاتية ولغة الإشارة للصم والبكم وغيرها من التسهيلات الإجرائية للزائرين.من جانبه، أكد شائع القحطاني لـ«عكاظ» أن جناح المملكة بمعرض الدار البيضاء استوفى المعايير التي تم اعتمادها لاختياره رواقا بمواصفات ولوج مناسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك لشكل تصميمه ورحابة مساحته ومدى تجاوبه مع وسائل التنقل الخاصة بالأشخاص في وضعية الإعاقة، إضافة إلى اعتماد الجناح لغة برايل بالنسبة للمكفوفين ولغة الإشارة بالنسبة للصم، وكلها إجراءات تنظيمية لقت استحسانا لدى جمهور الزائرين لجناح المملكة.