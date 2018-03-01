واسى عدد من القيادات الأمنية في منطقة الباحة، مدير شؤون الأمن في شرطة محافظة قلوة الرائد هزاع محمد العامري وأسرته في استشهاد شقيقه الرقيب غرسان من منسوبي القوات المسلحة، الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.وزار الوفد الأمني منزل الشهيد في مركز نمرة التابع لمنطقة مكة المكرمة، وكان في مقدمته مدير شرطة قلوة المقدم خالد بن جمعان الغامدي، ومدير شرطة المخواة المقدم محمد علي الزهراني، ومدير شرطة غامد الزناد الرائد مطر الغامدي، ومدير مرور قلوة الرقيب أول سعيد بن أحمد العمري، وعدد من الضباط والأفراد، ونقل الوفد الأمني تعازي مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي.من جانبه، عبر الرائد هزاع العامري عن بالغ شكره وتقديره للقيادات الأمنية في الباحة، معربا عن اعتزازه وفخره باستشهاد شقيقه غرسان، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكدا أنهم جميعا فداء للدين والوطن.