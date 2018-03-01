قدم محافظ هروب المكلف شوقي بن علي العثاثي مواساته لمفرح بن محمد الأحمدي وإخوانه وأسرته في وفاة جدتهم.وأعرب العثاثي لدى زيارته منزل الأحمدي في حي المزرب بمحافظة هروب عن عميق حزنه، سائلا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر وحسن العزاء.بدوره، أعرب مفرح الأحمدي باسمه ونيابة عن إخوانه والأسرة عن عظيم شكره وامتنانه لمحافظ هروب المكلف على تعازيه وزيارته غير المستغربة التي خففت كثيراً المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظه من كل مكروه، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.