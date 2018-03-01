فازت 3 مشاريع من بنغلاديش والهند ونيبال بالجائزة الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية للعام 2017 التابعة لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في مجال «ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع».وأعلنت «أجفند» أمس الفائزين بالجائزة التي أقرتها لجنتها في اجتماعها الـ 19 الذي عقد في مقرها بالرياض برئاسة الملكة صوفيا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة صوفيا الخيرية، نيابة عن الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس (أجفند).والمشاريع الفائزة الثلاثة من بين 76 مشروعا هي: برنامج التعليم الابتدائي غير الرسمي (بنغلاديش) بجائزة الفرع الأول (400 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع المنظمات الدولية والإقليمية، وقد نفذته منظمة براك (لجنة المساعدة لإعادة التأهيل في بنغلاديش)، وفاز مشروع التعجيل بحل مستدام للتعليم الجيد بجائزة الفرع الثاني (300 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية، وقد نفذته جمعية جيفان بيكاس ساماج في نيبال».وتم حجب جائزة الفرع الثالث المخصصة لمشاريع الوزارات الحكومية والمؤسسات العامة لعدم استيفاء المشاريع المرشحة معايير الجائزة، وفاز مشروع محاربة الاتجار بالبشر من خلال التعليم المهني بجائزة الفرع الرابع (200 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع الأفراد وقد نفذته سونيتا كرشنان، مؤسس جمعية براجوالا في الهند.كما أقرت اللجنة القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، واعتبرته الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030)، واختارته موضوعا لجائزة (أجفند) في العام 2018.