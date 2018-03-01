كشف خبراء في الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية أرسلت مواد استخدمتها في برامجها للصواريخ الباليستية والأسلحة الكيمياوية إلى سورية إلى جانب فني صواريخ، ما يشكل انتهاكا للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة. كما أرسلت منظومات قذائف باليستية محظورة إلى بورما.وذكرت لجنة خبراء تراقب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في تقرير صدر أمس الأول (الثلاثاء) من أكثر من 200 صفحة، أن تحقيقاتها في إرسال بيونغ يانغ صواريخ باليستية محظورة وأسلحة تقليدية وسلعا ذات استخدام مزدوج خلصت إلى وجود أكثر من 40 شحنة لسورية لم يذكر شيء بشأنها سابقاً بين عامي 2012 و2017.وكانت «أسوشيتد برس» نشرت تقريراً في الثاني من فبراير الماضي قالت فيه استنادا لمعلومات من خبراء، إن كوريا الشمالية تستهزئ بعقوبات الأمم المتحدة على النفط والغاز، وتنخرط في تعاون محظور متعلق بالصواريخ الباليستية مع سورية وبورما، وتصدر بشكل غير شرعي البضائع التي درت عليها نحو 200 مليون دولار خلال 9 شهور العام الماضي.