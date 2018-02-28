وقّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس مشروعين مع المنظمة الدولية للهجرة IOM وقعها نيابة عن المنظمة المنظمة مديرها السفير وليم لاسي سوينغ، وذلك على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي.ويهتم المشروع الأول بقطاع المياه والإصحاح البيئي وحلول الصرف الصحي لنازحي الروهينجا في مخيم كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش بمبلغ إجمالي وقدره 2.230.000 دولار أمريكي، والمشروع الثاني في قطاع الحماية وهو مشروع يقدم الدعم النفسي والمجتمعي للمواطنين السوريين المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليونان بمبلغ اجمالي وقدرة 600000 دولار أمريكي.