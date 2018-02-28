وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزارة شؤون الدفاع المدني وحالات الطوارئ والتخلص من عواقب الكوارث الطبيعية لروسيا الاتحادية اتفاق تعاون وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.ووقع الاتفاق الذي تم أول أمس المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الذي أوضح أنه نظراً إلى أهمية تطوير الشراكة والتعاون الاستراتيجيين في تأدية الأعمال الإنسانية، ونظراً إلى اهمية تطوير البرامج المشتركة عند تنفيذها في الدول الأخرى، ووعياً بأهمية تنفيذ سياسة منسقة اثناء تنفيذ العمليات الإنسانية وتسليط الضوء على أهمية التعاون في مجال المساعدات التنموية الدولية وتكثيف دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية الأخرى يوقع المركز هذا الاتفاق.وأفاد الدكتور الربيعة أنه بناءً على الثقة المتبادلة والعلاقة الودية فقد اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق في الأعمال المشتركة مثل تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع في الدول الأخرى في مجال المساعدات التنموية الدولية والتي تشمل البرامج والمشاريع تحت رعاية منظمات دولية متخصصة خاضعة إلى برامج تنفيذية منفصلة وكذلك تبادل المعلومات حول العمليات والبرامج الإنسانية المجدولة بدون الإخلال بعدم الإفصاح بالمعلومات السرية للطرفين، وكذلك تبادل الخبراء في مجال التدريب وتنفيذ المشاريع الإنسانية، المشاركة في المؤتمرات وورشات العمل ذات الصلة.بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والقدرات الفنية والمادية للطرفين.وبين الدكتور الربيعة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يوقعها مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية للرقي بعمله وتنويع تقديم الخدمة للمستهدفين وتحسين الأداء. // انتهى //كما وقع المركز اليوم مشروعًا لرفع جاهزية مستشفى منطقة سادار بمنطقة كوكس بازار في جمهورية بنجلاديش بتكلفة إجمالية بلغت مليوني دولار أمريكي لتعزيز تقديم الرعاية الصحية الثانوية للاجئين الروهينجا في بنجلاديش مع منظمة الصحة العالمية، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني.ووقع المشروع المستشار بالدوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعه عن المنظمة المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بيتر سلامة.ويهدف المشروع إلى دعم ورفع جاهزية مستشفى منطقة سادار في منطقة بازار كوكس من خلال تجديد أجنحة المستشفى الخاصة للإناث والذكور، وجناح الأطفال والعناية المركزة وجناح الجراحة لاستيعاب 250 سريرًا إضافيًا بالإضافة إلى دعم المستشفى بالأدوية والمستهلكات الطبية والمعدات ورفع جاهزية المختبر للتعامل مع الطلب المتزايد.كما يهدف المشروع لتدريب 50 طبيبًا على الوقاية والمكافحة للأمراض المعدية والتعامل مع 300 حالة نساء وتوليد وإجراء حوالي 989 جراحة كبيرة وحوالي 15.666 جراحات بسيطة في السنة.وتوفير خدمات الرعاية من الإصابات والرعاية الطارئة وخدمات التوليد وتشغيل غرفة عمليات ثانية من خلال التشغيل الكامل لغرفة العمليات لتوفير خدمات الرعاية من الإصابات والرعاية الطارئة وخدمات التوليد والرعاية الصحية ما بعد الجراحة وتدريب الأطباء والممرضات بواقع 10 أطباء و20 ممرضة على الرعاية الصحية الطارئة وعلاج الإصابات.كما سيتم إنشاء جناح العزل بما في ذلك المعدات اللازمة والأثاث وتدريب 100 طبيب و200 ممرضة على علاج الكوليرا.