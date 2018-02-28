1614 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية على موعدٍ يوم غدٍ مع التحدي، إذ تنطلق أول جولات بطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز، بعد أن تم إجراء القرعة الإلكترونية ظهر اليوم على أكثر من 23 ألف مسجل في البطولة.



وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ قد أعلن عن تقديم أربع سيارات للفائزين في بطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية المقرر إقامتها من 1 إلى 3 مارس المقبل بالرياض.

وقالت هيئة الرياضة في بيان سابق لها اليوم إنه "إشارة إلى موافقة رئيس الهيئة تركي آل الشيخ على إطلاق بطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية، التي ستقام خلال الفترة من 1 – 3 مارس القادم، وتشمل خمسة ألعاب هي: )Fifa – league of legends – tekken – super smash – Mario Kart)، ورغبة في مزيد من التحفيز، قرر آل الشيخ تقديم جوائز للفائزين، حيث سيحصل المركز الأول على سيارة

«لاندكروزر» من رئيس الهيئة، إضافة إلى جائزة الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية والذهنية البالغة 10 آلاف دولار.

وسيحصل المركز الثاني على سيارة من نوع «كامري»، فيما سينال المركز الثالث سيارة من نوع «كورولا»، وأخيرا، سيحصل المركز الرابع على سيارة من نوع «يارس».

يذكر أن البطولة ستقام في مركز أبسك للمعارض والمؤتمرات في الرياض.