قضت المحكمة الجزائية المخصصة بالسجن ست سنوات بحق مواطن لسعيه في تأليب الرأي العام ضد الدولة، بنشره عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدات تتضمن سب الدولة، والطعن في بعض قراراتها السيادية، ومناصرة بعض الموقوفين والمدانين في قضايا الإرهاب وإرجافه، والتخذيل بشأن حرب المملكة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية.وأصدر الحكم الإبتدائي بحق المدعى عليه (مواطن) بثبوت إدانته بسعيه في تأليب الرأي العام ضد الدولة، بنشره في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدات تتضمن سب الدولة، والطعن في بعض قراراتها السيادية، ومحاكماتها القضائية وإجراءاتها الأمنية، ومناصرة بعض الموقوفين والمدانين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، ورسائل تتضمن القدح في النظام الشورى في المملكة، والإرجاف والتخذيل بشأن حرب المملكة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية، وإعادته لعدد من تغريدات حسابات مناوئة للدولة، واقتران ذلك بتلقيه حوالات مالية من الحساب البنكي لأحد سجناء القضايا الأمنية، ممن لازال يقضي مدة محكوميته.وقرر ناظر القضية تعزيز المدعى عليه بالسجن 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الشبكة المعلوماتية مدة ست سنوات بعد خروجه من السجن، إضافة إلى إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.