دشن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، وبحضور رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي، مبنى برنامج عَلَم المشترك (JPO).ويعد البرنامج أحد البرامج العسكرية المشتركة بين الحكومة السعودية والحكومة الكندية والإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في توطين الصناعات العسكرية.وأكد رئيس الحرس الملكي، أهمية توطين الصناعات العسكرية في خفض الإنفاق الحكومي وإيجاد فرص عمل نوعية.وخلال التدشين تم تكريم كل من هيئة التجارة الكندية وشركة جنرال داينماكس وشركة CMI وشركة معجزات.