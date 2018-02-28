وصل رئيس البرلمان العربي الدكتور مشغل بن فهم السلمي، على رأس وفد من البرلمان العربي الى دولة الجزائر، وذلك تلبيةً لدعوة كريمة من السعيد بو حجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، للتشاور والتعاون وتعزيز العلاقات بين البرلمان العربي والبرلمان الجزائري، وتنسيق المواقف تجاه القضايا العربية الكبرى والاستراتيجية.

وقال السلمي على حساب البرلمان العربي الرسمي: «صباح الخير من الجزائر وسعيد بهذه الدعوة»

يذكر أن البرلمان العربي زار عدد من البرلمانات العربية والأوربية والعالمية، كان أخرها زيارة الوفد لدولة الصين الشعبية والالتقاء بالبرلمان الصيني.