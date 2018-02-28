قال مصدر حكومي سعودي اليوم (الأربعاء) إن من المتوقع أن يسافر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في زيارة قصيرة بدءا من يوم 19 حتى يوم 22 من مارس.وقال المصدر لـ"رويترز" إن من المتوقع أن يزور ولي العهد واشنطن العاصمة ومدينتي نيويورك وبوسطن، مضيفا أن تفاصيل الجولة لم تحدد بالكامل بعد.وستكون هذه الجولة الأولى للأمير محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد الصيف الماضي.وسيبدأ الأمير محمد أيضا زيارة لبريطانيا في السابع من مارس يجري خلالها محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي تتناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.