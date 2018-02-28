يدشن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي الحملة الوطنية الأولى للمسح البيئي لسواحل المملكة (الساحل الغربي) يوم (الأحد) القادم 16/6/1439 هـ، بكورنيش جدة، والتي ستستمر لمدة أسبوعين.

وأكد أن الحملة تأتي بناء على الأمر السامي الكريم رقم (24269)، والقاضي بالعمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى البحر والأودية ومجاري السيول، وانطلاقا من سعي الهيئة لتحقيق أهدافها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى الالتزام البيئي والحد من التلوث بكافة أشكاله، إذ تعتزم الهيئة القيام بتنفيذ حملة تفتيشية على المنشآت الساحلية الخاصة والاستثمارية للتأكد من سلامة وكيفية التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي والتزام المنشآت بما نص عليه النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية بهذا الشأن.

وأشار الثقفي إلى أن الهيئة تسعى من خلال الحملة إلى تحقيق الالتزام البيئي الكامل وتعزيز دور الوعي البيئي لدى المجتمع، مضيفًا: «إن الحملة ستعمل على حصر عدد مصبات الصرف الصحي غير المعالجة ومجاري السيول على الساحل الغربي، وأن الهدف الرئيسي للحملة يكمن في التوعية بأهمية الالتزام بالمعايير والمقاييس المنصوص عليها في النظام العام».