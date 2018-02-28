حرص جناح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، من خلال مشاركته في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الـ 32 لهذا العام، على إيصال الرسائل التوعوية بين أفراد وشرائح المجتمع، وشرح الأساليب والإجراءات المعززة لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة.

واستخدم جناح المركز هذا العام, أساليب عرض متميزة، حيث عمد لإبراز الدور والمهام الرئيسة التي يضطلع بها المركز، إضافة إلى التعريف بمجالات عمل المركز في قطاعات النقل والمباني والصناعة، وشرح الرسائل والأهداف والسلوكيات الصحيحة المتزامن بثها مع إطلاق المبادرات الإجرائية لترشيد الطاقة، والطرق المعينة لضمان كفاءة الاستهلاك.

ويهدف الجناح من خلال أركانه المتعددة إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، وهو ما يسهم في المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني، ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان.

كما اعتمد جناح المركز في تقديم الرسائل التوعوية والإجراءات المرشدة للاستهلاك على طرق وأساليب تقنية حديثة وجذابة، تُمكّن من تقديم المعلومة والمتعة، حيث تضمنت أقسام الجناح وسائط رقمية متعددة، شملت الشاشات التفاعلية، بالإضافة إلى عرض أساليب الترشيد بتقنية الـ (3D)، وجناح البانوراما التفاعلية.