في بادرة نادرة تدل على الأصالة والاحتفاء بالقهوة العربية كجزء من الثقافة العربية والسعودية، أقام المبتعث سطام عايد الرمالي الشمري في مدينة كاربوديل في أمريكا بتحويل «كراج» سيارته الخاص إلى «مضافة» للجميع للتعريف بالوطن والقهوة العربية.إذ إن المبتعث الشمري يستقبل زواره وجيرانه الذين يمثلون مختلف البلدان العربية والأجنبية، بعد كل صلاة جمعة، لاحتساء القهوة وتناول التمر «حلوة الجوف» مع السمن البلدي، متطرقا في الحديث إلى تراث المملكة وعادات وتقاليد الشعب السعودي.يذكر أن الشمري من منطقة الجوف، ومبتعث لدراسة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في جامعة جنوب إلينوي منذ عام 2014.