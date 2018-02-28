كشفت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المدينة المنورة أن عدد المذبوحات التي تم ذبحها خلال الربع الأول من هذا العام في المسالخ ونقاط الذبح التابعة لأمانة المنطقة بلغت 167760 ذبيحة، شملت ذبح 83148 من الضأن والماعز، فيما بلغت مذبوحات الإبل 1216 رأسًا، و البقر 248 رأساً.

وأكد مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المدينة المنورة محمد الشتاء، سعي المسالخ لتطبيق البرامج المستمرة للفحوصات البيطرية لكافة الذبائح قبل وبعد الذبح.

وأشار الشتاء إلى أن أمانة منطقة المدينة المنورة سعت إلى تنفيذ خطتها في مراحل استلام وتسليم الذبائح في المسالخ عبر خطوات مرحلية تتضمن تخصيص مجموعة من العاملين لاستلام الذبائح وبعدها يتم إعطاء العميل الرقم الخاص بالذبيحة، ويُراعى في ذلك وقت الدخول والاستلام ليتم تسليم الذبائح في فترة محددة تلاشيا للانتظار الطويل والازدحام.

وأوضح الشتاء أن الأهداف الاستراتيجية لإدارة مراقبة المسالخ تقوم على تقديم خدمة رائدة في مجال صحة وسلامة اللحوم المستهلكة للمواطنين بأحدث أساليب الرقابة الصحية البيطرية الشاملة وفق المعايير الصحية لسلامة اللحوم المتداولة، مضيفًا: "في حال رصد أية ملاحظة أو مخالفة التواصل مباشرة مع مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940".