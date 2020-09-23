أهلاً بكم في العدد الثالث من مجلة «سعوديات»، وها نحن اليوم نجني ثمار عودتنا بحذر وتحملنا للمسؤولية، نعود لنصافحكم بثمار المرحلة وما رأيناه من جهود ورصدناه من إبداعات لنثبت أن همّة بنات وأبناء الوطن شامخة وعطاءهم لا يتوقف، نستهل هذا العدد بحوار شيق من إعداد الصحفية أروى المهنا أبا الخيل مع معالي وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي لتحكي لنا عن رحلة التبادل الثقافي والإبداع بين البلدين، نناقش بعدها قضية العدد «فارسات الصحة»، ثم نقف مع لقاء خاص مع الكاتبة الصحفية البحرينية عهدية السيد وحديث شغوف عن الصحافة والمرأة والمستقبل، نستمع بعدها لصوتها ومقال للأستاذة هيلة المشوح (وطن يسكننا)، وصوته مع الأستاذ القدير طارق الحميد بعنوان (عام استثنائي لوطن استثنائي في ظرف استثنائي)، يليه حوار خفيف الظل مع الفنان وصانع المحتوى عبدالمجيد الكناني ورسائل مهنية لمن يهمهم الأمر، ماما جواهر ستكون حاضرة معنا، وباقة من اللقاءات الشبابية والوجهات السياحية والملفات القانونية والقضائية، وجولة في المناطق مع ملف خاص بصحة المرأة، ونختتم بأرشيف «عكاظ» الفاخر وماذا قالوا عن اليوم الوطني.

فريق التحرير