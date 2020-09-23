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ضمن جهود وزارة الصحة السعودية في التوعية ضد فايروس كورونا أنشأت الوزارة منصة توعوية «الوقاية من كورونا»/ إحدى مبادرات وزارة الصحة «عيش بصحة» بثماني لغات عالمية وسبعة حسابات في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي اشتملت على:48 دليلاً توعوياً.39 دليلاً توعوياً بلغات أخرى.24 لغة.216 مادة توعوية بين صور وفيديو وانفوجرافيك عن الأعراض - العلاج - طرق الانتقال - طرق الوقاية - العودة بحذر.44 بروتوكولاً وقائياً لعودة الحياة تحت شعار «نعود بحذر».3 حملات توعوية «كلنا مسؤول»، «عاذرينكم»، «نعود بحذر».الحملات التوعويةقادت وزارة الصحة حملات وطنية توعوية مع دخول أول حالة مصابة بفايروس كارونا المستجد إلى الوطن من الخارج في الثاني من مارس، وشاركت فيها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، وتعاونت كل الوزارات والهيئات معها، وتداولتها وسائل الإعلام، وغرد بها كل الوزراء ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بتفاعل كبير من قِبل الجمهور، وحققت نجاحاً واسعاً؛ الأمر الذي عكس حجم تكامل العمل المؤسسي، ويعني ذلك أننا في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً كلنا جنباً إلى جنب وعلى قلب واحد في مواجهة ومحاربة فايروس كورونا المستجد.كلنا مسؤولأطلقت حملة «كلنا مسؤول» التوعوية في مارس 2020 تحمل رسالة «ابقَ في منزلك ولا تعرّض حياتك وحياة أحبائك للخطر»، بهدف التوعية بمخاطر البقاء خارج المنزل لغير الضرورة، ومخالطة الآخرين؛ ما يسبب احتمالية انتقال الفايروس وانتشاره على مدى أوسع.عاذرينكمأطلقت حملة «عاذرينكم» التوعوية في أبريل 2020، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة «عاذرينكم»، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها وزارة الصحة، لتأكيد أهمية التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة للوقاية من فايروس كورونا الجديد «كوفيد- 19» والحد من انتشاره.نعود بحذرأطلقت حملة «نعود بحذر» التوعوية في مايو 2020 تزامناً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة، والتدرج في العودة للحياة الطبيعية بهدف توعية المجتمع بكيفية العودة، مع أخذ الحيطة والحذر.