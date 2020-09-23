من دفء السواحل الغربية.. إلى هيبة وشموخ جبل طويق في قلب نجد.. لجمال غيوم جبال السودة جنوباً.. وصولاً لبياض ثلوج جبل اللوز شمالاً.. تتخللها نسمات شواطئ الشرقية العليلة.. لتحظى بمذاق قهوة كرم بادية حائل.. وأخيراً تأسرنا محطتنا الجنوبية جزر فرسان بسحرها الأخاذ.. مزيج بنكهات مختلفة جعلت للسياحة الشتوية في السعودية إيقاعاً آخر..شمس المملكة الدافئة وسماؤها الصافية وتنوع تضاريسها ومناخاتها يجعلها مقصداً يلبي رغبات رواد السياحة الشتوية، لقضاء أوقات ممتعة وذكريات لا تنسى..1- الرياض: «شموخ طويق.. وروضة نخيل»قلب المملكة وعاصمتها النابضة بالحياة.. من عمق التاريخ يقف قصر المصمك شامخاً وشاهداً على العصر منذ بنائه عام 1895م، ليتعرف الزائر بداية على تاريخ وتوحيد المملكة ومسيرة نهضتها وحضارتها من خلال متحف المصمك التاريخي، فيما يقف جبل طويق شامخاً وشاهداً على التاريخ بارتفاع يصل لـ 250 متراً، بتشكيلاته الصخرية المتموجة وكثبانه الرملية الناعمة التي تجعله من أفضل الأماكن للتخييم للتمتع بجمال وسحر الصحراء، وفي الوقت الذي تمثل فيه «الدرعية» رمزاً وطنياً، فإن زيارتها فرصة لمشاهدة حاضنة تاريخ الثقافة والتجارة في السعودية.ومن عبق التاريخ والمعالم الأثرية والأسواق الشعبية، لقلب الحضارة وبانورامية المدينة، حيث تشهد العاصمة الرياض تطوراً عمرانياً وناطحات سحاب شاهقة ومراكز تجارية ضخمة وعصرية وترفيهية، كبرج المملكة ومنتزه الملك عبدالله، وفي العاصمة ستجد ثاني أعلى المساجد في العالم وهو «مسجد الملك عبدالله».فيما جاء «موسم الرياض» بفعالياته المتنوعة وأجوائه الساحرة، ليستقطب 11 مليون زائر استمتعوا بـ100 فعالية توزعت على 12 موقعاً. بالإضافة إلى «مهرجان الجنادرية» السنوي الذي يُعنى بالتراث والثقافة، ويشتمل على فعاليات جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية.طقس الرياض: رطوبة منخفضة على مدار العام، بارد شتاءً، درجات الحرارة العظمى ما بين 20-28 و8-14 درجة مئوية، لتصل إلى ما دون الدرجتين تحت الصفر شتاء.2- جدة: «عروس البحر الأحمر»ثاني أكبر المدن السعودية، وأكبر ميناء تجاري على البحر الأحمر قاطبة، تعج مدينة جدة بالحركة التجارية والبضائع والسياح والحجاج والمعتمرين، تتميز بحاراتها القديمة وأزقتها وأسواقها العتيقة، ومن أهم المعالم التي تستحق الزيارة: جدة التاريخية التي يعود تاريخها لعصور ما قبل الإسلام، والتي تم اعتمادها من ضمن مواقع التراث العالمي عام 2014م، ولا يفوت الزائر الاستمتاع بجمال نافورة الملك فهد أطول وأضخم نافورة في العالم، وكذلك الواجهة البحرية، قصر خزام التاريخي، المسجد العائم، باب مكة التاريخي، بالإضافة إلى المتاحف المائية، عشرات المولات والملاهي وأماكن الترفيه والغوص.طقس جدة: المناخ السائد عموماً هو معتدل، أما فرصة تساقط الأمطار في فصل الشتاء فهي قليلة نسبياً، ومتوسط ​​درجات الحرارة في الشتاء خلال النهار تتراوح من 29 إلى 18 درجة مئوية ليلاً.3- الدمام: «لؤلؤة الخليج.. وشاطئ القمر»تعد مدينة الدمام من أجمل المدن التي يمكنك زيارتها شتاء، بسبب دفء شواطئها ونسماتها البحرية العليلة، وهي الميناء الرئيسي في المنطقة الشرقية من المملكة، وتطل على الخليج العربي من 3 جهات، وبها العديد من الشواطئ الخلابة كشاطئ نصف القمر المتميز برماله الذهبية النقية المعانقة لمياه البحر الصافية.من أهم الأماكن التي ينصح بزيارتها في الدمام الواجهة البحرية في الدمام أو «منتزه الملك عبدالله»، وهو من أفضل الأماكن لنزهات العائلة والأطفال، يقع المنتزه على كورنيش الدمام بمساحة 4 كم وطول 8 كم. ويتميز المنتزه بتعدد النشاطات التي يمكن ممارستها فيه، فهناك صالات للعب البلياردو والبينج بونج وفرص لممارسة الرياضات الشاطئية، ككرة التنس أو القدم أو الصيد مع ركن خاص لألعاب الأطفال الترفيهية، وسلسلة كبيرة من المطاعم والمقاهي وساحات ومراكز التسوق، إلى جانب المسطحات الخضراء وأشجار النخيل التي توفر لك فرصة رائعة للتجوال في الهواء الطلق.وكذلك لا تفوت زيارة جزيرة المرجان وهي جزيرة اصطناعية تمنح مرتاديها فرصة الاستمتاع بمياه البحر الخلابة ونسمات البحر العليلة، أثناء ممارسة الصيد أو ركوب اليخت. أما قرية الدلافين فستشاهد هناك عروض الدلافين الشيقة، وتشتمل القرية كذلك على مدينة ملاهٍ مجانية وسيرك.وفي الدمام أيضاً مناطق جذب سياحي كثيرة؛ منها القرية المائية، وبحيرة مدن الدمام أكبر بحيرة اصطناعية بالسعودية، وكذلك القرية التراثية التي تشتمل على كل ما يخص تاريخ المنطقة ومشغولاتها اليدوية والشعبية، بالإضافة إلى عدد كبير من مراكز التسوق والمولات والفنادق المتنوعة.طقس الدمام: تتراوح درجات الحرارة شتاء ما بين 10 – 22 درجة مئوية. ومن الممكن أن تنخفض درجة الحرارة بانتظام إلى ما يصل إلى درجة مئوية في بعض الأيام. هطول الأمطار في الدمام عموماً متفرق، وعادة ما يكون بكميات صغيرة.4- ينبع: «موطن المحار.. وسحر الغروب»ونبقى بسحر الواجهات البحرية الدافئة.. إذ تعد ينبع واجهة بحرية حديثة بامتياز، حيث المنتجعات السياحية الفاخرة والمتاحف البحرية ومراسي السفن واليخوت، التي يمكن استئجارها والإبحار بها بقلب المياه الصافية، ولا تدور الحياة في ينبع فقط حول البحر، فهناك نادٍ من أكبر نوادي الفروسية في المملكة، والعديد من الحدائق المزهرة الخلابة.وفي ينبع عدد من الأماكن لزيارتها منها الواجهة البحرية، وهو شاطئ عام يمكن تصنيفه كواحد من أجمل شواطئ المملكة، وموقع من مواقع جذب السياحة في السعودية للعائلات، حيث يوفر الشاطئ للأسر مرافق خدمية وترفيهية مريحة كممشى ومتنزهات، وركناً خاصاً لألعاب الأطفال، ومظلات للجلوس، ومساحات خضراء، وملاعب جولف وكرة يد، ومنتجعات سياحية لإقامة فاخرة.والزائر لينبع لا بد أن يتجول في «جزيرة المحار»، والتي تضم اثنين من أجمل شواطئ المملكة، وهما شاطئ الشروق والغروب، وتعد الجزيرتان من أبرز المعالم السياحية في المملكة، بفضل ما تتمتع به من استراحات ومظلات جلوس وأماكن للشواء وأخرى للتجوال والتنزه، هذا إلى جانب ما توفره من أنشطة شاطئية كممارسة الصيد وركوب اليخوت والقوارب والتزلج على الأمواج.وهناك أيضاً «حديقة الصبح» التي تتمتع بمساحات شاسعة من الخضرة للتنزه وركوب الدراجات الهوائية أو القوارب، والاستمتاع بنسيم الهواء الطلق، خاصة وأنها تطل على شاطئ ينبع الخلاب.طقس ينبع: جو معتدل يميل للبرودة في فصل الشتاء، وقد تصل درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية. أما الأمطار فقليلة شتاء وتكون عادة مصحوبة بعواصف رعدية قوية.5- أملج: «مالديف السعودية»أما أملج فهي حكاية أخرى.. فلم يأتِ تشبيهها بـ«جزر المالديف» من فراغ، فهي واحدة من أهم وأجمل الوجهات الساحلية في السعودية، يقصدها السياح من كل مكان حيث الشواطئ الخلابة ذات الرمال البيضاء والمياه الزرقاء المتدرجة الألوان في صفاء، مما يجعلها تضم فصائل متنوعة ونادرة من المخلوقات البحرية والشعاب المرجانية، فيما تعج أسواقها البرية بحرف ومشغولات المدينة اليدوية التقليدية التي لن تجد لها مثيلاً في أي مكان آخر..من أجمل شواطئ المملكة أملج «شاطئ الدقم»، بفضل مياهه الصافية ورماله البيضاء الناعمة، ولما يوفره من نشاطات سياحية للزائرين جعلته من أجمل أماكن ممارسة السباحة والمشي والتخييم. أما شاطئ رأس الشبعان فهو أكثر شواطئ أملج مثالية لاصطحاب الأطفال للسباحة، يتميز الشاطئ الذي هو أشبه بالخليج بتدرج عمق مياهه بشكل آمن لممارسي رياضة السباحة. كما يوفر رأس الشبعان لزائريه عدة أنشطة ترفيهية أبرزها التخييم على الشاطئ والغوص بين أجمل الشعاب المرجانية، ولمحبي الهدوء والاستجمام يمكنهم التجوال بطول الساحل أو الجلوس أمام مياه بحره الصافية متدرجة الألوان.ويعود بك «موقع الغبايا» أقدم شواطئ أملج إلى إطلالها القديمة، منذ أن كانت تلقب بـ«الحوراء» في عهد العرب والمسلمين القدامى، حيث كانت معبراً مهماً يمر عليه حجاج البيت الحرام قديماً، ويضم الشاطئ آثاراً يعود تاريخها للعصر الروماني.طقس ملج: تتميز أجواء أملج بالاعتدال طوال العام، وفي فصل الشتاء تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 درجة مئوية إلى 24 درجة مئوية.6- حقل: «إطلالة بانورامية.. وثلوج القمم»تحظى مدينة حقل بموقع استراتيجي فريد في أقصى شمال المملكة، بإطلالة بانورامية خلابة على خليج البحر الأحمر، على بعد عدة كيلومترات عن منفذ الدرة الحدودي الذي يربط المملكة مع الأردن ومصر وفلسطين، حيث يستطيع الزائر لهذه المحافظة مشاهدة الدول المجاورة للمملكة بكل وضوح وبالعين المجردة.تبلغ مساحة مدينة حقل حوالى 5 آلاف كيلو متر مربع، وتمتاز حقل بسحر شواطئها الرملية البيضاء المترامية بتعرجات في إبداع على شواطئ بكر، تحاذيها الصحاري المرسومة كلوحة فنية بتشكيلات طبيعية خلابة، تعانقها الجبال الشاهقة بوشاح أبيض جميل شكّله تساقط الثلوج على هذه المرتفعات الشاهقة، مما يضفي عليها مزيداً من الروعة والجمال.أما شواطئها الرملية الناعمة فتناسب جميع الرياضات البحرية، كالسباحة والصيد والغوص للاستمتاع بالشعاب المرجانية ذات الألوان الفريدة، فيما تستلقي السفينة اليونانية الجانحة على أحد شواطئ حقل والمسمى بشاطئ بئر الماشي منذ ربع قرن، فعلى الرغم من أن طولها 71.6 متر، إلا أنه لم يبق ظاهر منها فوق سطح البحر سوى عدة أمتار، لتصبح معلماً من معالم المنطقة، وحاضنة لعشرات النباتات والمخلوقات البحرية التي اتخذت من السفينة الغارقة موطناً لها، ليشتهر بها الموقع وتصبح مقصداً للمتنزهين من حقل وتبوك وخارجها.هذا وتعتبر حقل منتجعاً سياحياً شتوياً لأهالي منطقة تبوك والمناطق المجاورة لها، ومن أبرز المناطق الشتوية بمحافظة حقل، الشرف والزيتة وجبل اللوز وعلقان وأبو الحنشان والظهر.طقس حقل: يتسم مناخها باعتدال الحرارة صيفاً ودفئها شتاء، كما أن الرطوبة تنعدم بهذه المحافظة خلافاً لما هو حاصل في المدن الساحلية الأخرى، وتتساقط الثلوج على قمم جبالها الشاهقة شتاء.7- الباحة: «سحر الطبيعة.. وغابات الصنوبر الـ40»من النسمات الشاطئية العليلة.. ننتقل لسحر الطبيعة الأخاذ «الباحة» أجمل وأهم مدن جنوب السعودية، حيث تقع في الجنوب الغربي للمملكة على سلسلة جبال السراة، تتميز بطبيعتها الجبلية الخضراء وغاباتها الصنوبرية والتي يصل عددها إلى 40 غابة، فيما يعانق الضباب قمم جبالها الشاهقة بتناغم وانسجام. وتشتهر بالتلفريك الذي ينقل السائح من جبال السراة الشاهقة إلى سهول تهامة في تجربة ممتعة ومشوقة.تتميز الباحة كمثيلاتها من مدن جنوب السعودية بفنونها التراثية، التي يعكسها معمارها التقليدي الذي تزيده بساطته جمالاً، إلى جانب مشغولاتها اليدوية المتقنة، وأسواقها الشعبية العريقة كسوق الخميس، وكذلك جودة منتجاتها الزراعية كالفواكه والخضروات المختلفة.تشتمل منطقة الباحة على عدة قرى تراثية، أجملها «قرية ذي عين»، وهي قرية حجرية مبنية على عين ماء على قمة جبل، يزيد عمرها على 400 سنة، ما يجعلها من معالم السعودية الأثرية التي ينصح بزيارتها بفضل تصميمها المعماري والهندسي المبدع لبيوتها ومبانيها القديمة، والقائمة على ما يعرف بالمداميك والمسقوفة بخشب السدر الشهير، وهناك مشروع لطلب ضمها لقائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي، هذا وتشتهر القرية بزراعة الموز والليمون والفلفل والريحان والكادي، بالإضافة إلى الصناعات اليدوية.ولمحبي النزهات الجبلية تلبي «غابة رغدان» القابعة على أعلى قمة جبلية في مدخل مدينة الباحة، فرصة جيدة لسفاري التجوال عبر مسارات المشي المتنوعة، بالإضافة إلى خدمات التخييم والشواء وتناول الطعام وسط الغابات الكثيفة شديدة الخضرة.أما منتزه «غابة خيرة» فهو واحد من أبرز المعالم السياحية في المنطفة، تغطيه أشجار رائعة ومساحات خضراء، تحيط به من كل مكان أشجار العرعر والزيتون والطلح، وكذلك الشلالات المتدفقة عبر منحدراته الصخرية العالية، لتصب في بحيرة يتوافد عليها مئات السياح للجلوس والاستجمام وسط الطبيعة الخلابة للمنتزه. ولا يزال هناك الكثير في جعبة الباحة من مناظر خلابة وفعاليات تنتظر زوارها.طقس الباحة: يعتبر مناخ منطقة الباحة معتدلاً صيفاً وبارداً شتاء، عليلاً جميلاً في بقية فصول السنة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 12 إلى 23 درجة مئوية.8- حائل: «كرم الضيافة.. وروح المغامرة»تقع مدينة حائل في وسط شمال البلاد، في منطقة جبل أجا غربي وادي الأديرع، في قلبها تقع «بئر سماح» المشهورة بغزارة وعذوبة مياهها، وتمتد المدينة على شكل قوس حول جبل السمراء، وتشتهر بجبليها الشهيرين «أجا» و«سلمى»، فيما جعلها موقعها الاستراتيجي ملتقى لسير القوافل التجارية، مدينة حائل من المدن القديمة الضاربة في عمق التاريخ، حيث يوجد بها العديد من الآثار والنقوش الثمودية.تتمتع حائل بجو معتدل وبطبيعة وردية خلابة وبكرم سكانها، حيث إنها المكان الذي عاش فيه حاتم الطائي، أحد رموز الكرم والسخاء وتضرب به الأمثال في شدة الكرم، ليتحلى بصفاته سكان حائل حتى يومنا هذا من كرم وحسن استقبال الضيوف.من الأماكن التي تستحق الزيارة في المدينة متحف حائل، الذي يشتمل على أقسام متنوعة تروي حكاية المكان والزمان من آثار لعصور ما قبل الإسلام وبعده، بالإضافة إلى النقوش الثمودية واللوحات الصخرية والقطع الفخارية، وصولاً لأدوات الصناعة والزراعة قديماً وغيرها.ولمحبي الهواء الطلق والطبيعة يوفر منتزه الأمير سعود بن عبد المحسن، مسطحات خضراء وأشجار نخيل وأشجاراً منوعة، وتوجد فيه شلالات المياه العذبة والبحيرات. أما منتزه جبل السمراء فيعد الواجهة الأولى للسياح في حائل، لأن له تاريخاً عسكرياً، وتوجد في المنتزه آثار من العصر الحجري تسمى مصائد الغزلان. هذا وتسعدك حديقة الأمير سلطان بجوها المعتدل، ومساحاتها الخضراء الشاسعة المريحة بصرياً، مما يجعلها محببة للأطفال الصغار للركض واللهو.وفي السنوات الأخيرة شهدت حائل نقلة نوعية في مجال السياحة، فبالإضافة للإرث والتاريخ والعراقة، جاء موسم حائل ليضفي البهجة والتنوع والإثراء السياحي للمنطقة، من خلال عدد كبير من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية المحببة التي جذبت السياح من داخل المملكة وخارجها.فيما أضفى رالي حائل الدولي ويسمى بـ(تحدي النفود الكبير)، الذي يقام في صحراء النفود بالقرب من مدينة حائل، التشويق والإثارة من خلال استضافته لأكبر بطولات الرالي في العالم، وأصبح حدثاً سياحياً واقتصادياً موسمياً على مستوى المملكة.طقس حائل: بارد شتاء، تتراوح درجات الحرارة ما بين 5 إلى 15 درجة مئوية، وتنخفض الحرارة أحياناً إلى دون الصفر المئوي، وتهطل الأمطار في فصل الشتاء والربيع.9- جازان: «قمم تعانق الغيوم»تقع مدينة جازان في أقصى الجنوب الغربي للسعودية على ساحل البحر الأحمر، تتميز بقراها التراثية المترامية من أعلى قمم الجبال الشاهقة المعانقة للغيوم، لتصل تدريجياً بشكل منحدر للسواحل الدافئة شتاء.تشتهر منطقة جازان بأقاليمها المتنوعة وجزرها المتعددة كأرخبيل جزر فرسان، وبحيد مرجاني فريد يحيط بجزرها وشواطئها، مما يجعله موطناً مثالياً ومحمية طبيعية للعديد من أنواع الأسماك والمخلوقات البحرية، وواحة ممتعة وشيقة لرياضة الغوص.ومن قاع البحر الأحمر لجبال فيفا الشاهقة التي يصل ارتفاعها إلى 1800 متر فوق سطح البحر، حيث تترامى المنازل الجبلية القديمة شاهداً على تاريخها العريق على قمم جبال تعانق السماء، فيما تزين جبال جازان عموماً مدرجات منحدرة للأسفل بطريقة هندسية فريدة، تجمع مياه الأمطار للاستفادة منها في مواقع الزراعة.ونعود من سحر الجبال الباردة لدفء الشواطئ، حيث توفر «جزيرة المرجان» لسائحيها الشعور بالاسترخاء والراحة بالجلوس على شواطئها الرملية البيضاء، بالإضافة إلى وجود مسارات مخصصة فقط لركوب الدراجات الهوائية، فيما تتميز قرية الدولفين الموجودة في الجزيرة بمشاهدة عروض الدلافين وأُسود البحر، ويقدم مهرجان جازان الشتوي مختلف الوجبات الجازانية الشهيرة والشهية.وهناك عدد من المواقع الجميلة الأخرى يمكن زيارتها في جازان كمتحف آثار جازان، المشتمل على عدد كبير من الأعمال التراثية والأثرية التي يعود تاريخها إلى العصور الحجرية، وكذلك العيون الحارة التي يقصدها الكثير بهدف السياحة العلاجية، حيث تصل درجة الحرارة فيها إلى 45 درجة مئوية، وتساعد في علاج أمراض الروماتيزم والأمراض الجلدية، لوجود العناصر الكيميائية والكبريتية الغنية بها.ولمحبي الطبيعة فيمكنهم التوجه إلى منتزه «سد وادي جازان» للاستمتاع بإطلالة ساحرة على بحيرة السد، أما الراغبون في المغامرة والتشويق يحقق لهم «وادي لجب» تجربة مثيرة، والذي يعود تاريخه لعصر الانكسار الأفريقي، فشكله الأخدودي يمكنك من الدخول بسيارتك إلى مسافة 2 كم في داخله ثم يضيق الممر، بعدها تستطيع مواصلة السير مترجلاً على الأقدام، ورؤية الشلالات والبحيرات المتناثرة على طول امتداده.وأخيراً تحاكي القرية التراثية في جازان الأماكن الأثرية، وتشتمل على العديد من الفعاليات المختلفة، والعروض الشعبية كمهرجان الفل وعدد متنوع من المهرجانات التراثية.طقس جازان: معتدل شتاء، تنخفض درجة الحرارة تدريجياً باتجاه الجبال، وينتج عن ذلك هطول الأمطار، وفي فصل الشتاء تكون درجات الحرارة بين 20 و28 درجة مئوية ليلاً، وبين 25 و33 درجة مئوية نهاراً.10- فرسان: «الرمال البيضاء.. وموطن الحريد»يتكون أرخبيل فرسان من مجموعة من الجزر يصل عددها إلى ما يقارب 150 جزيرة تتفاوت في أحجامها، تتميز هضابها بالأحجار الجيرية، وشواطئها بالرمل الأبيض النقي وبينابيع مياه عذبة، فيما تكثر الشعاب المرجانية على امتداد سواحلها ومضيقاتها، مما يجعلها موطناً خصباً للكثير من الكائنات البحرية المتنوعة، لتشكل محمية فريدة تدهش هواة رياضة الغوص الذين يتوافدون عليها بالآلاف سنوياً.أهم الجرز وأشهرها: «فرسان الكبرى» والتي تعد أكبر جزيرة في السعودية، من حيث المساحة، وعدد السكان، إذ تبلغ مساحتها ما يقارب 369 كيلومتراً مربعاً، وطولها يقارب 70 كيلومتراً، وتعد مكاناً سياحياً وأثرياً مهماً في المنطقة.تتميز جزيرة فرسان بشعابها المرجانية وشواطئها الرملية الرائعة وإطلالتها المذهلة على البحر الأحمر، وتمتلك قرية فرسان مجموعة من الآبار الطبيعية التي تتميز بعذوبة مياهها، إضافة إلى أشجار النخيل الموجودة فيها بكثرة، وتعد القرية متنفساً لأهالي فرسان، حيث يقصدونها في شهر أبريل أثناء موسم صيد سمك الحريد، الذي يهاجر إلى مناطق الحيد البحري في نهاية شهر مارس حتى شهر أبريل، ليتغذى على الطحالب البحرية المنتشرة على براعم المرجان ويتكاثر، وتشتمل الجزيرة على 90 نوعاً من هذا السمك، ويقام سنوياً «مهرجان الحريد» لاصطياده، جالباً معه السياحة البحرية لهذه المنطقة الجميلة.كما تضم جزيرة فرسان معالم أثرية تاريخية عريقة تعود لأكثر من ثلاثة آلاف سنة، كالحضارة الرومانية، والحميرية، ومن أبرز الآثار فيها القلعة البرتغالية وقلعة لقمان.طقس فرسان: تتميز جزر فرسان بطول مناخها الحار الذي يمتد بين أشهر أبريل إلى أكتوبر، بينما تتمتع بقية الأشهر بين نوفمبر ومارس بمناخ معتدل، حيث يصل معدلها إلى 30 درجة مئوية سنوياً، وخلال الأشهر المعتدلة تتراوح معدلات الرطوبة في الجو بين 70% و80%، أما الهطول المطري فيتركز معظمه في شهر أبريل.