إن المواطن السعودي هو المحرك الرئيسي للتنمية وأداتها الفاعلة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة.سنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص، ونشير بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة مشاركة المرأة.خادم الحرمين الشريفينالملك سلمان بن عبدالعزيزالمرأة السعودية لم تحصل على كامل حقوقها بعد، هناك حقوق منصوص عليها في الإسلام ولم تحصل عليها، قطعنا شوطاً كبيراًجداً في هذا الشأن وبقي القليل.إن تمكين المرأة والشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو المستدام.الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاعإن الاهتمام الذي توليه القيادة أيدها الله في تعزيز وتمكين دور المرأة السعودية وفي كافة القطاعات الحكومية والخاصة، يعكس ما تمتلكه من قدرات فائقة في الإنجاز وإحساس عالٍ بالمسؤولية، وعلينا مواصلة العمل في تمكينها ومنحها مزيداً من الفرص للمساهمة في التطوير والتنمية والبناء إلى جانب أشقائهن الرجال.الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيزأمير منطقة القصيم إن ما تحظى به المرأة السعودية في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من مكانةمتميزة كان له بالغ الأثر في التمكين الحقيقي والجاد لمشاركتها الفاعلة في التنمية والبناء، وهو ما يبشر بإذن الله بمستقبل مزدهر.الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيزنائب أمير منطقة القصيم14 مبادرة مكّنت المرأة في منطقة القصيممستشارتان في ديوان إمارة القصيمتحقيقاً لتطلعات القيادة أيدها الله وتعزيزاً لما تؤديه المرأة من دور محوري وتنموي في ظل رؤية المملكة 2030، صدر قرار سمو أمير منطقة القصيم بتعيين الدكتورة فاطمة الفريحي والأستاذة لولوة الخميري مستشارتين لمقام ديوان إمارة المنطقة لشؤون الأسرة والتنمية.تلك الخطوة أتت رغبة في مشاركة المرأة الكاملة وتمكينها من المناصب القيادية والاستشارية وإشراكها بالأعمال والقراراتالاجتماعية والأسرية، والوصول إلى نقلة نوعية في استثمار طاقاتها وتمكينها من بناء مستقبلها كتوجه استراتيجي.اللجنة النسائية التنمويةأنشئت اللجنة النسائية التنموية برئاسة الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم، وعضوية 23 سيدة من سيدات المنطقة بهدف تعزيز الريادة في جودة تمكين المرأة العاملة في النشاطات النسائية بالمنطقة، ولتكون شريكاً فاعلاً في رؤية المملكة الطموحة 2030، ولتعزيز التنسيق بين النشاطات النسائية بالمنطقة، وربط بعضها ببعض وتمكينها من التدريب والتأهيل والتطوير وتقديمها لتكون نموذجاً رائداً يحتذى به.مجلس فتيات القصيمبخطوات متتالية نحو تمكين المرأة ورفع مشاركات الفتيات للإسهام في خدمة الوطن، وجه سمو أمير منطقة القصيم بإنشاء مجلس فتيات القصيم والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، برئاسة الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الفتيات من أجل مستقبل أفضل، حيث يركز المجلس على الطاقات والمواهب الإبداعية وخلق بيئة صحية لنمو ثقافة المرأة وتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرار.وقدم المجلس منذ تأسيسه عام 2017م العديد من المبادرات والبرامج التي استفاد منها ما يقارب 270,166 ألف مشاركة من فتيات المنطقة وخارجها.700 سيدة في مجلس سيدات الأعمالتعزيزاً للدور الاقتصادي والتنموي الكبير الذي تقوم به سيدات الأعمال في المنطقة وجه سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بتأسيس مجلس سيدات الأعمال بمنطقة القصيم، والمشتمل على أكثر من 700 سيدة أعمال يمارسن عدداً من النشاطات التجارية، ويقدمن العديد من البرامج والفعاليات بالشراكة مع مركز سيدات الأعمال في غرفة القصيم، وتأتي تلك الخطوة لما للمرأة من دور كبير في إيجاد وصناعة فرص العمل ودعم ومساندة وتنمية مشاريع القطاع الخاص، والمساهمة في بناء ورفعة الوطن.تعيين أول مدير عام على مستوى الأجهزة الحكوميةتعزيزاً لدورها الريادي والقيادي صدر قرار تعيين أول مدير عام على مستوى الأجهزة الحكومية بالمنطقة في فرع وزارة الخدمة المدنية بالقصيم، حيث يأتي ذلك لما للمرأة من دور كبير وقدرة على القيادة وتحقيق النجاح بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية الأخرى.23 فريقاً تطوعياً تقوده فتيات منطقة القصيماهتماماً بالعمل التطوعي وفق رؤية المملكة 2030 في رفع معدل العمل التطوعي بين أبناء الوطن وتوظيف طاقاتهم في الخدمات الخيرية والاجتماعية، ساهمت 23 سيدة من فتيات منطقة القصيم في إنشاء 23 فريقاً تطوعياً نسائياً يقدم من خلالها العديد من المبادرات التطوعية كونه إحدى الركائز الأساسية للمجتمعات الحديثة والدول المتقدمة التي تنشد التنمية الشاملة وتولي العمل التطوعي جل اهتمامها.جمعية كنوز للأنامل المبدعةتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وإبراز دورها الفعال، أسست جمعية كنوز للأنامل المبدعة برئاسة الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز؛ للمساهمة في تمكين المرأة بمنطقة القصيم من ريادة الأعمال وتحفيزها من خلال دعم وإنشاء المشاريع الصغيرة والمنتجات الوطنية وتفعيل البرامج المساهمة، ورفع معدل الوعي الاقتصادي للأسر تمهيداً لدخولها في عالم المنافسة والتحول من أسر مدعومة إلى أسر داعمة لذاتها ولاقتصاد وطنها في كافة المجالات.ملتقى شقائق الرجالبمنظومة متكاملة تسابق منطقة القصيم الزمن لترتقي في مدرج الكمال عبر تمكين المرأة والاستفادة من خبراتها العالية وتحقيق العديد من الإنجازات والحراك الإيجابي، وجه سمو أمير منطقة القصيم بإنشاء ملتقى شقائق الرجال، والذي يضم أكثر من 350 قيادية من مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والأهلية بالمنطقة، سعياً من سموه لمنح المرأة حضوراً متكاملاً من خلال قدرتها الفائقة في الإنجاز والتطوير والإحساس بالمسؤولية في كافة المناصب والأعمال التي تتقلدها إلى جانب أشقائهن من مسؤولي وقياديي المنطقة.إطلاق جائزة شقائق الرجالمساهمة في تعزيز قدرات المرأة بالمنطقة وتنمية إنجازاتها، دشن سمو أمير منطقة القصيم جائزة شقائق الرجال تحفيزاً وتشجيعاً لقدراتها، وتشمل الجائزة أربعة مسارات مختلفة تتضمن «حفظ القرآن الكريم، والإبداع والابتكار، والتفوق العلمي، وكفاءة الأداء»، للإسهام في دعم الأفكار الرائدة لسيدات المنطقة والمبادرات المقدمة التي تعنى بالتطوير والتشجيع، وبث روح التنافس بين سيدات وفتيات المنطقة وفق معايير وضوابط واضحة ومعلن عنها.تسجيل أقل نسبة بطالة للنساء على مستوى المملكةجهود توالت في تمكين المرأة بمنطقة القصيم من خلال توفير العديد من فرص العمل عبر برنامج التوطين الذي أطلقه سمو أمير منطقة القصيم خدمة لتنمية الوطن وتمكين أبنائه، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث ساهم البرنامج بالشراكة مع كافة القطاعات ذات العلاقة ورجال الأعمال في تسجيل بصمة أعمالها في نشرة سوق العمل السعودي للربع الثالث من عام 2019م وتحقيق أقل نسبة بطالة للنساء على مستوى المملكة بنسبة 5,9%.مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة للنساءعبر تجهيزات وتقنيات عالية الأداء، ومباركة كريمة من سمو أمير منطقة القصيم، دشنت جامعة القصيم مدرسة تعليم القيادة للسيارات بإدارة وفريق عمل وطني متكامل تصل نسبته إلى 100% وبكفاءة أداء عالية.ويأتي ذلك إيماناً من المنطقة وكافة قطاعاتها بمثل هذه المنجزات الحضارية التي هي ثمرة من ثمرات رؤية المملكة 2030 بتوجيه من القيادة أيدها الله؛ بهدف تمكين المرأة السعودية وإشراكها في بناء ونهضة هذا الوطن المعطاء.البلدية الفرعية النسائية الأولى في منطقة القصيموفق خطوات تمكين المرأة، دشن سمو أمير منطقة القصيم أول بلدية نسائية بالمنطقة بتاريخ 12/2/1440هـ؛ لتقدم خدماتها البلدية في العمل الرقابي، ومتابعة أداء النشاطات الاقتصادية للسيدات في كامل نطاق مدينة بريدة، والمساهمة في تعزيز العديد من البرامج التوعوية من خلال إطلاق برامج متنوعة لتفعيل دور البلدية النسائية مع كافة فئات المجتمع.رئاستها 17 جمعية أهلية بالمنطقةضمن خطوات ومبادرات تمكين المرأة بالمنطقة وتعزيزاً لحراكها الاجتماعي والخيري والتنموي، استطاعت المرأة بالقصيم ترؤس وقيادة 17 مجلس إدارة جمعية أهلية تابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة؛ لتحدث من خلال ذلك حراكاً خيرياً يتنامى بأيدي عدد من القياديات في تلك الجمعيات وخدمة مستفيديها.جائزة الشاب العصاميثوابت تحفيزية قدمت وفق رؤية المملكة 2030 للشباب والفتيات من خلال جائزة الشاب العصامي لاكتشاف وتسليط الضوء على الشباب العصاميين الطموحين من الجنسين، عبر 8 أفرع تشتمل على الفرع الزراعي، والتقني، والتجاري، والحرفي، والخدمي، والصناعي، وفرع الإعلام الجديد، والفرع الاجتماعي والإنساني؛ للمساهمة بشكل فاعل في دعم المبادرات وترسيخ روح العصامية ورفع مستوى الوعي بثقافة العمل الحر لدى الشباب والفتيات.