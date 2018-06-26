قلد الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، مدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة الجوف العميد سعود بن بندر الدويش رتبته الجديدة إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة (عميد).جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير المنطقة للعميد الدويش بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء).



وهنأ أمير الجوف العميد الدويش على هذه الثقة متمنياً لهما التوفيق والسداد.



من جانبه أعرب العميد الدويش عن شكره وتقديره لولاة الأمر وأمير المنطقة على هذه الثقة الغالية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لمضاعفة الجهود في سبيل خدمة هذا الوطن المعطاء.