حددت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء بعد غدٍ (الخميس)، موعداً لإجراء الاختبار التحريري للطلبة المتقدمين للكليات الصحية بالجامعة، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الجامعة إجراء اختبار تحريري للكليات الصحية وهي: كلية الطب، وكلية الصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان، والعلوم الطبية التطبيقية.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور محمد الفريدان، أن الجامعة ستقوم بإرسال رسائل نصية إلى هواتف المتقدمين يتضمن موعد حضوره الاختبار، الذي يصادف بعد غدٍ الخميس، مشددا على أهمية أن يلتزم الطالب والطالبة بالموعد المحدد، وأن عدم حضور الطالب أو الطالبة الاختبار التحريري سيتسبب في استبعادهم نهائيًّا من الدخول في المنافسة على القبول للكليات الصحية، مبينا شروط وتعليمات الاختبار التحريري للكليات الصحية للطلبة للدخول في المنافسة على القبول للعام الجامعي 1439 /1440هـ، والمعلن عنها.وأشار الفريدان، إلى أن اختبار القبول التحريري في الكليات الصحية هدفه الأساسي مصلحة الطلبة حتى لا يتعرضوا لانتكاسات في مشوارهم الأكاديمي، حيث لاحظت الجامعة التنافس الشديد والزيادة الكبيرة والمطردة للمتقدمين لهذه الكليات، مشيرا إلى النتائج الإيجابية لتطبيق الاختبار خلال العام الماضي، وأن الاختبار يأتي لقياس معلومات المعرفة الصحية العامة لدى الطلبة، مما يعينهم على التحقق من صحة اختيارهم، مؤكدا أن جامعة الملك فيصل حريصة على تبني معايير الجودة في مدخلاتها ومخرجاتها، وعلى مساعدة الطلاب والطالبات لاختيار التخصصات المناسبة لهم.