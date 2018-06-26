أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سموأل، وقوف بريطانيا إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد الاعتداءات بالصواريخ الباليستية عليها.وقال إدوين سموأل عبر حسابه في «تويتر» في أولى ساعات صباح اليوم (الثلاثاء): «كنت أعيش في ضاحية الخزامى في الرياض، وهي حي صغير هادئ، وحيث -كما قيل لي الآن- سُمع صوت انفجار نتيجة اعتراض صواريخ ألقاها الحوثيون».وتابع: «تقف بريطانيا كتفا بكتف إلى جانب السعودية، وتدين هذا العدوان من الحوثيين على المدنيين الأبرياء».