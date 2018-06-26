حررت قوات الجيش الوطني اليوم مواقع جديدة شمالي جبهة الشريجة شمال محافظة لحج اليمنية بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.وأكد المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب في تصريح لموقع (سبتمبر نت)، المتحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير قرى ركب الدبي والمرخومة، وعدد من الجبال الإستراتيجية في منطقة الشريجة التابعة لمحافظة لحج، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تكبدت منذ الليلة الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، نظراً للهجوم الكبير الذي شنته قوات الجيش اليمني.وذكر النقيب أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش قامت بتمشيط القرى والجبال التي تم تحريرها، بهدف نزع الألغام الأرضية والعبوات التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها.