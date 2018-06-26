استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مكتبه بالرياض اليوم (الثلاثاء)، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان.وفي مستهل اللقاء، قدم الدكتور العيبان التهنئة للشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منوهّا بالدور الذي تقوم به الوزارة داخليا وخارجيا في إيضاح الصورة الحقيقية للإسلام.وجدد العيبان التأكيد على مواصلة وتعزيز التعاون القائم مع الوزارة في المجالات كافة، لاسيما ما يتعلق بجانب التوعية من خلال منابر الوزارة المختلفة التي تسهم بشكل كبير في زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع تجاه مختلف القضايا.