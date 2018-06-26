قلّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، مدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العميد علي بن محمد غظيف، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العميد عبدالله بن عبدالهادي القحطاني، رتبتيهما الجديدتين، بعد صدور الأمر السامي بترقيتهما.وهنأهما أمير نجران بالثقة الكريمة، معرباً عن أمنياته لهما بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.من جهتهما، عبر العميد غظيف والعميد القحطاني عن سعادتهما بالثقة الغالية من ولاة الأمر، عادين ذلك دافعاً لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.حضر مراسم التقليد مدير شرطة المنطقة، اللواء صالح بن علي الجلعود.